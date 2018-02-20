Rusya: “Afrin’in durumu, Ankara ve Şam arasındaki doğrudan diyalogla çözülebilir”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin bölgesindeki durumunun Ankara ve Şam arasındaki doğrudan diyalogla çözülebileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin’deki yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye’deki sorunların ülkenin toprak bütünlüğünün korunarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Afrin konusu Şam ve Ankara’nın doğrudan diyaloğuyla çözülebilir" dedi.
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