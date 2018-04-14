Rusya Devlet Başkanı Putin, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve eylemlerini kınamak üzere BMGK’yı acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Putin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonun ardından ilk açıklamasında, “ABD, yaptıklarıyla Suriye’deki insani felaketi kötüleştiriyor” diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.
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