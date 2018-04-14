HABER

Rusya Devlet Başkanı Putin, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve eylemlerini kınamak üzere BMGK’yı acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve eylemlerini kınamak üzere BMGK’yı acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Putin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonun ardından ilk açıklamasında, “ABD, yaptıklarıyla Suriye’deki insani felaketi kötüleştiriyor” diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

Karabük'te büyük yangın!Karabük'te büyük yangın!
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.