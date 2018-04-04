Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani baş başa görüştü

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ikili görüşmede liderler iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve bölgesel konuları ele aldı.