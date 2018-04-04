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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Suriyeliler ileride devlet yapılarıyla ilgili parametreleri kendileri belirleyecekler" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

IHAAW155615-SIY/04-04-2018 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. 04.04.2018 15:56:15 TSI NNNN

IHAAW155615-SIY/04-04-2018

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Suriyeliler ileride devlet yapılarıyla ilgili parametreleri kendileri belirleyecekler" dedi.

04.04.2018 15:56:15 TSI
NNNN

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