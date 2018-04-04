IHAAW155615-SIY/04-04-2018

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Suriyeliler ileride devlet yapılarıyla ilgili parametreleri kendileri belirleyecekler" dedi.

04.04.2018 15:56:15 TSI

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