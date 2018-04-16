IHAAW160040-SIY/16-04-2018
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi bölmedi."
16.04.2018 16:00:40 TSI
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