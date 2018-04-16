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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi bölmedi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

IHAAW160040-SIY/16-04-2018 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi bölmedi." 16.04.2018 16:00:40 TSI NNNN

IHAAW160040-SIY/16-04-2018

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi bölmedi."

16.04.2018 16:00:40 TSI
NNNN

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