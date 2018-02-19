Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Moskova’da bir araya geldi. Lavrov, görüşmede bölgedeki sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, uluslararası çalışmalar sonucu Ortadoğu’daki sorunların çözülebileceğini vurguladı. Lavrov, "İran’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı eylem planının eklenmesi ile Suriye’deki ihtilafı ve Hazar işbirliği sorunlarını çözmek için ortak çabalar da dahil olmak üzere bölgesel gündemle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki duruma ayrılmış olan Valday Tartışma Kulübünün bir sonraki oturumunun açılışına katılarak, bazı konular da dahil olmak üzere bölgesel gündemdeki tüm konularda tartışmaya devam etmeye hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, "Bu, İran ve Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini göstermektedir ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamada kilit rol oynamaktadır. İkili ilişkiler çerçevesinde ilerleme kaydettiğimizde hükümetler arası komisyonun yakın bir gelecekte yeni bir toplantı yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yakın gelecekte iki ülke arasında bankaların arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve vize rejimini kolaylaştırmak için yapılan anlaşmaların pratik bir düzen haline geleceğine inandığını ifade eden Zarif, "Valday Kulübü toplantısı, İran ve Rusya’nın pek çok bölgesel pozisyonda yer aldığını gösterdi. Basra Körfezi ülkeleri arasında diyalog kurduğumuzdan çok mutluyuz. Bu öneriyi destekledik. Rusya’nın bu diyalogda çok etkili bir rol oynayacağını umuyoruz" dedi.