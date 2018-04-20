Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bugün yaptığı görüşmenin ardından basına verdiği açıklamada “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor” dedi. Batı ülkelerinin Suriye ile ilgili yaptıklarının BM’nin çalışmalarını karmaşık hale getirdiğini söyleyen Lavrov, “Batı sadece Suriye’de hayali kimyasal tesisleri değil, aynı zamanda Cenevre müzakerelerini de bombaladı" diye konuştu.