Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bugün yaptığı görüşmenin ardından basına verdiği açıklamada “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor” dedi. Batı ülkelerinin Suriye ile ilgili yaptıklarının BM’nin çalışmalarını karmaşık hale getirdiğini söyleyen Lavrov, “Batı sadece Suriye’de hayali kimyasal tesisleri değil, aynı zamanda Cenevre müzakerelerini de bombaladı" diye konuştu.
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
DJ Avicii ölü bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir
Striptiz kulübünde şok olay!
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okuyucu Yorumları 0 yorum