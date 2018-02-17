Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans’ında yaptığı konuşmada, "Rusya, ABD ve AB ile eşit ortaklığa hazır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans’ında Rusya, ABD ve AB arasındaki ilişkiler üzerine konuştu. Bakan Lavrov yaptığı konuşmada Rusya’nın ABD ve AB ile eşitli ortaklığa hazır olduğunu belirtti. Lavrov, "Rusya, bugünün zorluklarına etkin çözüm bulmak için AB ile çıkar dengesine dayalı eşit, karşılıklı saygılı bir ortaklığa açıktır. Aynı prensipler üzerine ABD ve diğer tüm ülkelerle ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.
Ayrıca Lavrov, Rusya’nın, Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin yaklaşımlarını değiştirmediğini de belirterek, Moskova’nın, Avrupa Birliği’ni, üye ülkelerin çıkarlarına dayalı bir kurum olarak görmek istediğini söyledi.
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz
Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Terör ittifakı! Esad 700 PYD/PKK'lı teröristi serbest bıraktı!
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum