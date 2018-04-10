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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, her zaman Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye niyetli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong Ho ile Moskova’da bir araya geldi.Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Ho görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, her zaman Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye niyetli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong Ho ile Moskova’da bir araya geldi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Ho görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı aktarıldı. Kuzey Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini dile getiren Lavrov, "Rusya, her zaman Kuzey Kore ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye niyetli" dedi.
Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Moskova’nın Kore yarımadasındaki durumun kademeli olarak normalleşmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Lavrov, "Kore yarımadasının nükleer problemi etrafındaki durumu ayrıntılı olarak değerlendirdik. Rus tarafı, durumun kademeli olarak normalleşmesini, karşılıklı tehditlerin sona erdirilmesini, hem Kuzey Kore ve Güney Kore arasında hem de Kuzey Kore ile ABD arasındaki temasları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Ayrıca Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kore’ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini de duyurarak "Kuzey Kore’ye insani yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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