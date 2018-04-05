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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Skripal davasındaki iddialar kabul edilemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın "Skripal davası" konusunda ortaya çıkan asılsız iddiaları kabul etmediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin Salisburi kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi konusunda ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın "Skripal davası" konusunda ortaya çıkan asılsız iddiaları kabul etmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin Salisburi kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi konusunda ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddiaları kabul etmediklerini söyledi. Lavrov, Moskova uluslararası güvenlik konferansında yaptığı açıklamada, Moskova’nın bu ve bunun gibi asılsız iddiaları kabullenmeyeceğini duyurarak, “Rusya tarafından 4 Nisan’da düzenlenen Silahlar Konseyi’nin özel bir oturumunda yer alan Kimyasal Silahlar Örgütü’nün teyit ettiği üzere, belirlenen meşru sorular gözardı edilmeyecektir. Salisbury olayı, ABD’de yapılan seçimler, Suriye’deki kimyasal saldırılar ve Katalonya’daki referanduma kadar, pek çok konularda, asılsız suçlamalar ve iddialar kabul edilemez" dedi.
Öte yandan, bugün BM Güvenlik Konseyi de Skripal davasına ilişkin toplantı düzenleyecek. Toplantı, Rusya’nın inisiyatifinde gerçekleşiyor. Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İngiltere Başbakanı Theresa May’den Salisburi’deki olayla ilgili Güvenlik Konseyi’nde açık bir oturum düzenlemesini istemişti.

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