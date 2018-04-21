Rusya Dışişleri Bakanlığı: “ABD ile soğuk savaş döneminde bile böyle şeyler olmadı”

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Rus tiyatro sanatçılarına vize vermemesine karşılık, "Soğuk savaş döneminde bile böyle şeyler olmadı" açıklamasını yaptı.
ABD’nin Rusya’nın Bolşoy Tiyatro’su sanatçılarına vize vermemesi iki ülke arasında gerginliğe sebep oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Soğuk savaş döneminde bile böyle şeyler olmadı" açıklamasını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aksine, bale dahil olmak üzere sanat, iki ülke arasında her zaman birbirini daha iyi anlamaya, güvensizlik sorununu eritmeye ve ilişkilerdeki gerilimi azaltmaya yardım etti. Birkaç yıl, sergi değişimleri kısıtlandı, şimdi vize turları reddedildi. İki halkı birbirine bağlayan başka bir parçayı kırmak istiyor gibi görünüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Amerikalılar bir vize duvarı ile Amerika’yı Ruslardan gizlemeye çalışıyorlar. Artık vatandaşlarımızın ABD’ye geziye gitmeleri neredeyse imkansız" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, bu hafta Washington, Bolşoy Tiyatrosu’nda solo bale sanatçısı olan Olga Smirnova ve ilk solist Jacopo Tissi’ye vize vermeyi reddetmişti. Sanatçılar, 19 Nisan’da New York’un Lincoln Center’daki David Koch Tiyatrosu’nda sahne alacaklardı.
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