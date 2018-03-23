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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Konseyi’nin kararı kabul edilemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Avusturya Büyükelçisi Johannes Aignerile ile yaptığı görüşmede, Avrupa Konseyi’nin Salisbury olayı hakkındaki sonuçlarının asılsız ve kabul edilemez olduğuna işaret etti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Avusturya Büyükelçisi Johannes Aignerile’yi makamında kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Avusturya Büyükelçisi Johannes Aignerile ile yaptığı görüşmede, Avrupa Konseyi’nin Salisbury olayı hakkındaki sonuçlarının asılsız ve kabul edilemez olduğuna işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Avusturya Büyükelçisi Johannes Aignerile’yi makamında kabul etti. İki diplomat, Avusturya’nın yaklaşmakta olan AB konseyi başkanlığı da dahil Rusya ve AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İngiltere’nin Salisbury şehrinde eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı hakkında görüş bildiren Grushko, Avrupa Konseyi’nin Salisbury olayı hakkındaki sonuçlarının asılsız ve kabul edilemez olduğu yönünde ifadeler kullandı.

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