Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin barış için şansı olduğu bir zamanda saldırıya uğradığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esad rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Zaharova, geçen hafta Suriye’de yaşanan şüpheli kimyasal madde saldırına karşılık Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısından saatler sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, Suriye’nin barış için şansı olduğu bir zamanda saldırıya uğradığını söyledi. Zaharova, "İlk olarak Arap Baharı, Suriye halkını test etti. Sonra Suriye ve Irak’taki DEAŞ, şimdi de akıllı Amerikan füzeleri. Bağımsız bir ülkenin yıllardır terörist saldırganlığı altındaki başkentine saldırıldı" ifadelerini kullandı. Zaharova, "Barış için şansı olduğu bir zamanda Suriye’nin başkentine saldırmak için anormal olmalısınız" dedi.