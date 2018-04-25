Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: “Sevgi ve uzlaşmada dair tüm çabaları Gürcistan kırıyor”

Rusya ile Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili sürdürdüğü polemiklere bir yenisi daha eklendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Gürcistan’ı sert ifadelerle suçladı.

Kafkasya’da Güney Osetya ve Abhazya’nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Rusya ile Gürcistan karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Gürcistan’ın Rusya aleyhine yürüttüğü propaganda ve siyasi söylemlere Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova cevap verdi. Gürcistan’ın Abhaz ve Osetlerle diyaloğa girmek için oldukça isteksiz olduğunu söyleyen Zaharova, “Gürcistan politikacılarının diyaloğa dair isteksizlikleri ve saldırgan tavırları Gürcistan politikasına kök salmış. Sevgi ve uzlaşmada dair tüm çabaları Gürcistan kırıyor” dedi.

“Bildiri kabul edilemez”

Gürcistan hükümeti tarafından son dönemlerde sürekli dile getirilen “Daha iyi geleceğe bir adım” başlıklı proje için de açıklamalarda bulunan Zaharova, “Gürcistan yeni bir proje hazırladı. Barış için başlattığı kampanyanın bildirisinde kabul edilemez ve saldırganlıklarla dolu ifadeler bulunuyor. Bu bildiriye göre Abhazya ve Güney Osetya devletleri işgal kuvvetleri olarak tanımlanmış” ifadelerini kullandı.