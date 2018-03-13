Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz” dedi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, ABD’nin Suriye’yi bombalaması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye sokması durumunda Rus askerlerin misilleme yapacağını söyledi. Gerasimov, ABD’nin Esad rejimini kimyasal silah kullanmakla suçlayarak rejime saldırı planladığını söyledi. Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye’nin bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatını tehlikeye sokması durumunda karşılık verileceğini açıkladı.
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