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Rusya İngiltere’den sonra ABD’ye yanıt verdi: “Biz de yaptırımlarımızı artıracağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Rusya, İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurduktan sonra şimdi de ABD’nin yaptırımlarına karşılık verileceğini açıkladı.Rusya, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşı ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurmasının ardından şimdi de ABD’nin Rusya ile yaşadığı seçim krizi sebebiyle Moskova’ya karşı yaptırımlarını artırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya, İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurduktan sonra şimdi de ABD’nin yaptırımlarına karşılık verileceğini açıkladı.
Rusya, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşı ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurmasının ardından şimdi de ABD’nin Rusya ile yaşadığı seçim krizi sebebiyle Moskova’ya karşı yaptırımlarını artırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Rusya Başkanlık Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın da gerekli ve uygun görülen tedbirleri alacağını bildirdi. Sözcü Peskov, “ABD’ye en uygun cevabı vereceğiz, her şey zamanla hallolacaktır” ifadelerini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı, 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ile 5 kurum ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. Rusya ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

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