Rusya, İngiltere’yi suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, eski ajan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde İngiltere istihbaratının parmağı olduğunu iddia etti.
Sözcü Zaharova, eski ajan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde İngiltere’yi suçladı. Zahorova, "Bu konu hakkında şu ana kadar hiçbir bilgimiz yok. İngiltere’den aldığımız tek resmi bilgi, Yulia Skripal’in iyi olması gelişmesiyle ilgili olarak aldığımız bilgi. Bu nedenle, yetkililerin bu hikayedeki katılımı hakkında konuşmak zor. Ancak bununla ilgili şüphelerimiz var" dedi.
Zaharova bilgilerin gizlenilmesinde İngiliz istihbaratının konu ile alakalı bir yakınlığının olmasından şüpheleniyor. Zahrova, olanların ayrıntılarını ifşa etmemesi nedeniyle İngiliz özel istihbaratının bu konuya dahil olabileceğini ileri sürdü.
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