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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "DEAŞ üyeleri Afrika ülkelerine kaçtı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "DEAŞ üyeleri Afrika ülkelerine kaçtı" dedi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "DEAŞ üyeleri Afrika ülkelerine kaçtı" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’ndaki açıklamasında, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın yenilgisinden sonra, terör örgütü üyelerinin diğer bölgelere kaçtığını söyledi. Şoygu, "DEAŞ’ın yenilgisinden sonra teröristler Suriye ve Irak’tan diğer bölgelere taşındı. Onlar daha çok, Afrika’daki teröristlerle irtibat kurup faaliyetlerini artırıyor. Bazıları ise Asya ve Avrupa’ya döndü. Sonuç olarak, sınır ötesi suç büyüyor" ifadelerini kullandı.
Suriye’deki uluslararası koalisyonu eleştiren Şoygu, "En güçlü koalisyon grubunun teröristlerle baş edebileceğine inanmak zor. Görünüşe göre amaçları bölgedeki durumu sarsmak, askeri ve ekonomik varlığı pekiştirmek" dedi.
Kuzey Kore’ye değinen Şoygu, "Her şeyden önce, Kore yarımadası bölgesinde giderek daha fazla büyüyen bir kriz var. Kore sorununun yatışmasında askeri bir çözüm bulunmadığına inanıyorum. Baskı ve tehditler krizi çözmek için etkili bir araç değildir. Dahası, durumun sürekli olarak tırmanması ve askeri gücün gösterilmesi, olaylara ve hatta silahlı çatışmalara yol açabilir" şeklinde konuştu.

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