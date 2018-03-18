Rusya seçimlerinde Abhazya katılım rekoru kırdı

Rusya seçimleri için Abhazya’da kurulan sandıklara halkın katılımı tam oldu. Abhazya’da yaşayan 30 bin seçmenin tümü Rusya seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gitti.
Rusya Federasyonu seçimleri için Abhazya’dan katılım oranı yüzde 100 oldu. Yaklaşık 300 bin nüfusu bulunan Abhazya halkı, aynı zamanda uluslararası dolaşıma sahip olunması amacıyla Rusya vatandaşı olması nedeniyle seçimlerde oy kullanabiliyordu. 30 bin seçmenin bulunduğu açıklanan Abhazya’da seçmenin tümünün sandığa gittiği öğrenildi. Saat 16.00’da Rusya’nın Abhazya Konsolos Yardımcısı Tural Javadov yaptığı açıklamada, katılımın rekora ulaştığını duyurdu. Hem erken saatte katılımın tamamlanması hem de seçmenin tamamının sandığa gitmesi, Rusya seçimleri için rekor olarak kayıtlara geçti.
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