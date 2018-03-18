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Rusya seçimlerine yoğun katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Vladimir Putin ile Vladimir Jirinovski’nin yarışı sandığa da yansıdı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Vladimir Putin ile Vladimir Jirinovski’nin yarışı sandığa da yansıdı. Rusya’nın Kuban eyaletine bağlı Krasnador ve Soçi şehirlerinde sandığa katılım yüksek oluyor.
Birleşik Rusya Partisi’nin adayı mevcut devlet başkanı Vladimir Putin ile Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri, Türkolog, Sosyolog ve Avukat Vladimir Jirinovski’nin yarıştığı Rusya Federasyonu devlet başkanlığı için sabah 8’de başlayan oylamaya halkın katılımı yüksek oluyor. Kazan eyaletine bağlı Krasnador, Rostov, Novorrsiski ve Soçi şehirlerinde öğle saatlerine kadar sandığa katılım yüzde 30’u aştı. Okul ve belirlenen seçim merkezlerinde gerçekleşen oylamada halkın izdihama neden olduğu da gözlenirken, bazı seçim noktalarında ise yoğunluk gözlenmedi. Seçimlerle ilgili bilgileri Krasnador Valiliği anlık olarak resmi web sitesi üzerinden duyuruyor.

Güvenlik önlemleri çok yoğun
Sabah 8’de başlayan ve akşam 8’e kadar sürecek olan oylama için yüksek güvenlik önlemleri alındı. Krasnador bölgesinde 10 bine yakın polis ekibi görev yaparken, 7 bin 500 kadar Rus Kazakları güvenlik timleri görev aldı. Görev yapan kolluk kuvvetleri halkın oy kullanmaya başladığı saate kadar oylarını kullandı. Çok sayıda seçim merkezlerinde kokuya duyarlı köpekler ve bomba tespit cihazlarıyla aramalar yapıldı. Özellikle Ukrayna’ya yakın olmasından dolayı güvenliğin yüksek tutulduğu Krasnador bölgesinde, Soçi, Rostov ve Krasnador havaalanlarında da güvenliğin en üst seviyede tutulduğu öğrenildi.

Katılımın yüksek olması için çalışılıyor
Sabah saatlerinde başlayan seçimler için özellikle Rusya basını tarafından halkın sandığa gitmesi yönünde çağrılar yapılırken, politika uzmanları da katılımın yüksek olmasının istikrarın sürmesi anlamında önemli bir anlam taşıdığını söyleyerek, halka sandığa gitmesi yönünde çağrılar yapıyor. Ayrıca Krasnador bölgesinde valilik tarafından kurulan seçim bilgilendirme ofisinde yoğun mesai sürüyor. Özellikle yatalak hastaların evleri ziyaret edilerek oylarını kullandırmaları sağlanıyor. İkinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşan 102 yaşındaki Praskovya Pugacheva da evini ziyaret eden görevlilere oy pusulasını teslim etti.

Gözlemciler seçimleri takip ediyor
Yapılan duyuruya göre 500’den fazla AGİT üyesinin seçimleri izlediği duyuruldu. Türkiye’nin Novorrosiski Konsolosluğu da seçimleri yakından takip ediyor. Soçi’de gerçekleşen seçimlerde de halkın ilgisi oldukça yoğun oldu. Soçi Adler’de bulunan Abhazya sınırında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulurken, seçimlerde bir aksaklık yaşanmaması için Soçi’de de seçim izleme merkezi kuruldu.

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