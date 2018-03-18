Rusya seçimlerine yoğun katılım

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Vladimir Putin ile Vladimir Jirinovski’nin yarışı sandığa da yansıdı. Rusya’nın Kuban eyaletine bağlı Krasnador ve Soçi şehirlerinde sandığa katılım yüksek oluyor.

Birleşik Rusya Partisi’nin adayı mevcut devlet başkanı Vladimir Putin ile Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri, Türkolog, Sosyolog ve Avukat Vladimir Jirinovski’nin yarıştığı Rusya Federasyonu devlet başkanlığı için sabah 8’de başlayan oylamaya halkın katılımı yüksek oluyor. Kazan eyaletine bağlı Krasnador, Rostov, Novorrsiski ve Soçi şehirlerinde öğle saatlerine kadar sandığa katılım yüzde 30’u aştı. Okul ve belirlenen seçim merkezlerinde gerçekleşen oylamada halkın izdihama neden olduğu da gözlenirken, bazı seçim noktalarında ise yoğunluk gözlenmedi. Seçimlerle ilgili bilgileri Krasnador Valiliği anlık olarak resmi web sitesi üzerinden duyuruyor.

Güvenlik önlemleri çok yoğun

Sabah 8’de başlayan ve akşam 8’e kadar sürecek olan oylama için yüksek güvenlik önlemleri alındı. Krasnador bölgesinde 10 bine yakın polis ekibi görev yaparken, 7 bin 500 kadar Rus Kazakları güvenlik timleri görev aldı. Görev yapan kolluk kuvvetleri halkın oy kullanmaya başladığı saate kadar oylarını kullandı. Çok sayıda seçim merkezlerinde kokuya duyarlı köpekler ve bomba tespit cihazlarıyla aramalar yapıldı. Özellikle Ukrayna’ya yakın olmasından dolayı güvenliğin yüksek tutulduğu Krasnador bölgesinde, Soçi, Rostov ve Krasnador havaalanlarında da güvenliğin en üst seviyede tutulduğu öğrenildi.