Rusya: “Suriye’de kimyasal silah saldırısı yok, İngiltere propagandası var”

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullandığını söyleyerek kara propaganda yaptığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’deki siviller üzerinde kimyasal silah kullandığı iddiaları ile dünya kamuoyunu yanılttığını söyledi. İngiltere’nin açıklamalarını kara propaganda olarak değerlendiren Konaşenkov, ellerinde İngiltere’nin bu yöndeki çalışmalarını gösteren belgeler olduğunu belirtti. Konaşenkov, bakanlık tarafından sorgulanan ve tıbbi eğitime sahip olan Suriyelilerin sözde kimyasal olarak bilinen saldırıda yaralananların hiçbirinde kimyasal zehirlenme olduğuna dair bulgu olmadığını onayladıklarını ifade etti. Bakan Konaşenkov, "İngiltere’nin Doğu Guta’da yaşananlar ile alakalı Rusya’ya yönelik propaganda yürüttüğüne dair kanıtlarımız var. Nisan’ın 3’ü ile 6’sı arasında ‘Beyaz Baretliler’ teşkilatına Londra tarafından ciddi baskılar yapıldı. Onlara ’Ceyş-ul İslam’ örgütü üyelerinin Şam’a ağır silahlarla ateş edeceği ve daha sonra da hükümet kuvvetlerinin buna karşılık vereceği söylenmiş. O gün Beyaz Baretliler teşkilatına da bu saldırıyı kimyasal ile gerçekleştirilmiş gibi gösterme görevi verilmiş” şeklinde konuştu.
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