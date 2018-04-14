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Rusya: Suriye’ye atılan 103 füzeden 71’i vuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı saldırı sırasında atılan 103 füzeden 71’nin imha edildiğini açıkladı.Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71’ini vurdu" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı saldırı sırasında atılan 103 füzeden 71’nin imha edildiğini açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71’ini vurdu" ifadelerini kullandı. Rudskoy Moskova’da yaptığı açıklamada, Suriye’ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısının, Suriye ordusunun topraklarını teröristlerden korumaya yönelik başarılarına bir tepki olduğunu dile getirdi. Rudskoy "Bu saldırı, iddia edilen bir kimyasal saldırıya değil, Suriye’nin silahlı kuvvetlerinin topraklarını uluslararası terörizmden kurtarmak için verdiği mücadeleye karşı olduğuna inanıyoruz. Dikkatinizi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından Suriye’de hiçbir kimyasal silah üretim tesisi bulunmadığının tespit edilmesi gerçeğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71’ini vurdu" şeklinde konuştu.

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