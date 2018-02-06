Rusya, Türkiye’den yardım talep etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib şehrinde düşürülen Rus savaş uçağı pilotunun cenazesinin alınması için Türkiye’den yardım talep edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Şubat’ta İdlib’te düşürülen Sukhoi Su-25 savaş uçağının enkazının kaldırılması için ve pilot Roman Filipov’un cenazesinin geri alınması için Türkiye’den yardım talep ettikleri açıklandı.
Açıklamada, Rus askeri uzmanlarının uçağın düşürülmesi için kullanılan taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye’ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgilendiği ifade edildi.
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