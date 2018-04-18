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Rusya ve Ermenistan’dan "Ortak Hava Savunma Sistemi" anlaşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Rusya ve Ermenistan arasında Ortak Hava Savunma Sistemi ile ilgili anlaşma imzalandı.Rusya ve Ermenistan, Ortak Hava Savunma Sistemi’nde yer alacak askeri kuvvet ve araç listesi konusunda anlaştı.

Rusya ve Ermenistan arasında Ortak Hava Savunma Sistemi ile ilgili anlaşma imzalandı.
Rusya ve Ermenistan, Ortak Hava Savunma Sistemi’nde yer alacak askeri kuvvet ve araç listesi konusunda anlaştı. Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Pavel Kuraçenko gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ermenistan, Kafkasya bölgesindeki Birleşik Hava Savunma Sistemleri kuvvetlerinin kuvvet ve araç listesi üzerinde anlaşma imzaladı. Anlaşma Rusya ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları tarafından imzalandı. Kuvvetlerin ve araçların listesi onaylanmak üzere iki ülkenin savunma bakanlarına teslim edildi" dedi.
Rusya ve Ermenistan arasında 2015 yılında Ortak Hava Savunma Sistemi kurulması yönünde anlaşma imzalanmıştı.

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