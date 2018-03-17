Rusya ve İngiltere arasındaki kriz büyüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararı alındığını duyurdu.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Noviçok adlı sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerildi. İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından Rusya’dan yanıt gecikmedi. İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bristow’a 23 İngiliz diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek, ismi geçen diplomatları sınır dışı etme kararının alındığı bildirildi. Diplomatların bir hafta içinde ülkeden ayrılmaları gerektiği aktarıldı.
Öte yandan, Rusya’nın St. Petersburg kentinde İngiltere Başkonsolosluğu açılması ve faaliyet göstermesine yönelik onayın da iptal edildiği ifade edildi. İngiltere de geçtiğimiz günlerde 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.
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