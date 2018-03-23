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Rusya’da başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Seçim Komisyonu (CEC), başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu (CEC), başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. Vladimir Putin yüzde 76.69 ile yeniden Devlet Başkanı seçildi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 18 Mart’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. Resmi sonuçlara göre Vladimir Putin oyların 76.69’unu alarak ezici bir farkla yeniden lider seçildi. Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 11.77 oyla ikinci, Liberal Demokrat Parti’nin adayı Vladimir Jirinovski yüzde 5.65 üçüncü, Sivil İnisiyatif Partisi’nden Kseniya Sobçak ise aldığı yüzde 1.68 oyla en çok oy alan dördüncü aday oldu.
Yabloko Partisi’nin adayı Grigoriy Yavlinskiy yüzde 1.05, Büyüme Partisi’nden Boris Titov yüzde 0.76, Rusya’nın Komünistleri Partisi adayı Maksim Suraykin yüzde 0.68, Rusya Tüm Halkların Birliği Partisi’nden Sergey Baburin de yüzde 0.65 oy aldı.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Putin’e seçimlerde 56.43 milyon kişinin oy verdiğini açıkladı.

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