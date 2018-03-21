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Rusya’da büyükelçiler ajan krizi için toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da görev yapan tüm yabancı büyükelçileri eski Rus ajanı Sergey Skripal’a yönelik yapılan suikast girişimi konusunu görüşmek üzere toplantıya davet etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki tüm büyükelçileri, İngiltere’de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia davasına ilişkin bir araya topladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da görev yapan tüm yabancı büyükelçileri eski Rus ajanı Sergey Skripal’a yönelik yapılan suikast girişimi konusunu görüşmek üzere toplantıya davet etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki tüm büyükelçileri, İngiltere’de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia davasına ilişkin bir araya topladı. Rus Dışişleri Bakanlığı, toplantıda eski casus Skripal ve kızının zehirlenmesinde Rusya’nın rolünün olmadığını savundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere’de eski ajana yönelik kullanılan kimyasal silahın Rusya’yla bir bağlantısı olmadığını belirterek, “Bunu diğer ülkelerin büyükelçilerine de duyurmak istiyoruz” dedi. Konuyla ilgili soru cevaplı görüşmelerin de yapılacağını ifade eden Zaharova, "Ülkelerin resmi temsilcilerine konuya ilişkin Rusya’nın fikirleri sunulacak" diye konuştu.
Rus askeri istihbarat servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.
Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta Salisbury’de bir restoranda sinir gazıyla zehirlenmişti. Skripal ve Yulia’nın yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

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