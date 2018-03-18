Rusya’da oy verme işlemi sona erdi

Rusya’da oy verme işlemi saat 20.00 itibariyle sona erdi.

Rusya’da başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 20.00 itibariyle sona erdi. Başkanlık seçimlerinde seçmen katılımı yüzde 59.9 oldu.

Rusya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri, bağımsız aday Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinski, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraykin ve Sivil İnisiyatif Partisi Adayı Kseniya Sobçak arasında yapıldı.