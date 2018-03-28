HABER

Rusya'daki AVM yangını

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olması bizde derin üzüntü yaratmıştır. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost Rusya halkına başsağlığı dilerim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya halkına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Rusya'daki AVM yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olması bizde derin üzüntü yaratmıştır. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost Rusya halkına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alışveriş merkezi başsağlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemerovo Rusya Twitter yangın

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.