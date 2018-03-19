Rusya’daki seçimlere ülke dışından 400 binden fazla katılım

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, yabancı ülkede bulunan 400 binden fazla Rus vatandaşının başkanlık seçimlerimde oy kullanıldığını açıkladı.

Dün Rusya’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da yoğun katılım oldu. Rusya’nın Merkez Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerine oy kullanmak için yabancı ülkelerde yaşayan 400 binden fazla Rus vatandaşının katıldığını bildirdi. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Yardımcısı Nikolay Burlyaev, katılımdan çok memnun olduklarını söyledi. Burlyaev, "Yurtdışında oy kullanan vatandaşların toplam sayısı 400 binden fazla oldu. Bu gerçekten inanılmaz bir katılımın bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ise, "Biz dün Avusturya’dan New York’a uzanan bu devasa coşkuyu izledik. Ortada insanları birleştiren bir şey var. Zaten orada kimsenin kimseyi oy vermek veya oy kullanmak için zorlamaya çalıştığını söylemek kesinlikle imkansız" dedi.