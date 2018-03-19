HABER

Rusya’daki seçimlere ülke dışından 400 binden fazla katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, yabancı ülkede bulunan 400 binden fazla Rus vatandaşının başkanlık seçimlerimde oy kullanıldığını açıkladı.Dün Rusya’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da yoğun katılım oldu.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, yabancı ülkede bulunan 400 binden fazla Rus vatandaşının başkanlık seçimlerimde oy kullanıldığını açıkladı.
Dün Rusya’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da yoğun katılım oldu. Rusya’nın Merkez Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerine oy kullanmak için yabancı ülkelerde yaşayan 400 binden fazla Rus vatandaşının katıldığını bildirdi. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Yardımcısı Nikolay Burlyaev, katılımdan çok memnun olduklarını söyledi. Burlyaev, "Yurtdışında oy kullanan vatandaşların toplam sayısı 400 binden fazla oldu. Bu gerçekten inanılmaz bir katılımın bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ise, "Biz dün Avusturya’dan New York’a uzanan bu devasa coşkuyu izledik. Ortada insanları birleştiren bir şey var. Zaten orada kimsenin kimseyi oy vermek veya oy kullanmak için zorlamaya çalıştığını söylemek kesinlikle imkansız" dedi.

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
Meral Akşener açıkladı! İşte partisinin oy oranıMeral Akşener açıkladı! İşte partisinin oy oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.