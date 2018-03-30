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Rusya’dan AB ülkelerine misilleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin eski Rus ajanı Skripal’in zehirlenme davası ile ilgili Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine karşılık 6 ülkenin diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin eski Rus ajanı Skripal’in zehirlenme davası ile ilgili Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine karşılık 6 ülkenin diplomatlarını sınır dışı edeceğini duyurdu. Moskova, şimdiye kadar 2 İtalyan, 1 Finlandiyalı, 4 Polonyalı, 3 Litvanyalı, 2 Hollandalı, 1 Letonyalı, 1 İsveçli ve 1 İsviçreli diplomat ve 1 Estonyalı askeri ataşeyi sınır dışı etti. Günün erken saatlerinde Moskova, Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesine ilişkin tedbirler almak, protestolarını bildirmek ve bilgi vermek amacıyla Skripal davasıyla ilgili düşmanca eylemlerde bulunan 15 AB ülkesinin büyükelçilerini topladı.
Konuyla ilgili olarak Almanya Büyükelçisi Ruediger von Fritsch, Rusya Dışişleri Bakanlığında iki şeyi vurgulama fırsatı bulduğunu söyledi. Fritsch, Almanya’nın Rusya ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve Rusya’nın İngiltere’nin Salisbury şehrindeki trajik zehirlenme olayına açıklık getirmek için her şeyi yapması gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

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