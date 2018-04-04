Rusya’dan ABD ve İngiliz istihbaratına suçlama

Rusya, eski Rus ajan Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayıyla alakalı olarak ABD ve İngiliz istihbaratını suçladı.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansında konuşan Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi direktörü Sergey Naryshkin, eski Rus ajan Skripal ve kızı Yulia’nın zehirleme olayının ABD ve İngiliz istihbaratı tarafından düzenlendiğini söyledi. Naryshkin, "4 Mart’ta Salisbury’de gerçekleşen zehirleme ABD ve İngiliz istihbarat ajanları tarafından garip bir şekilde sergilenen bir provokasyondur" dedi. Naryshkin, zehirleme vakasının Rusya’yı zayıflatmak için ABD’nin yaptığını ve soğuk savaş zamanındaki ABD uygulamalarına benzediğini ifade etti.