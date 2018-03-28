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Rusya’dan Batı’nın düşmanlık seviyelerini yargılama kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, diplomatik misilleme öncesi, Batı’nın düşmanlık seviyelerini yargılayacaklarını söyledi.Rus haber kaynaklarına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, diplomatik misilleme öncesi, Washington ile Londra’nın Rusya’ya karşı hissettikleri düşmanlık seviyelerini yargılayacaklarını bildirdi.Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yula’nın 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi ile ilgili olarak dün ABD, Kanada, Ukrayna ve diğer birkaç ülkenin yanı sıra 22 AB ülkesi, 100’den fazla Rus diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Rusya’dan Batı’nın düşmanlık seviyelerini yargılama kararı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, diplomatik misilleme öncesi, Batı’nın düşmanlık seviyelerini yargılayacaklarını söyledi.
Rus haber kaynaklarına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, diplomatik misilleme öncesi, Washington ile Londra’nın Rusya’ya karşı hissettikleri düşmanlık seviyelerini yargılayacaklarını bildirdi.
Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yula’nın 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi ile ilgili olarak dün ABD, Kanada, Ukrayna ve diğer birkaç ülkenin yanı sıra 22 AB ülkesi, 100’den fazla Rus diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermişti. Bütün ülkelerin İngiltere’nin Skripal davasına destek vermesi karşısında Skripal ve kızının zehirlenmesiyle bağlantılarını reddeden Rusya bu prokovatif harekete karşı misillemede bulunacağını söylemişti.

Rusya’dan Batı’nın düşmanlık seviyelerini yargılama kararı

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