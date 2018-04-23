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Rusya’dan Ermenistan açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ermenistan’da yaşanan olayları takip ettiklerini öte yandan yaşananların ülkenin içişleri ile alakalı olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ermenistan’da yaşanan olayları yakından takip ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ermenistan’da yaşanan olayları takip ettiklerini öte yandan yaşananların ülkenin içişleri ile alakalı olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ermenistan’da yaşanan olayları yakından takip ettiğini söyledi. Ermenistan ile müttefik olduklarını belirten Peskov, “Ermenistan bizim yakın müttefikimizdir, Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmıştır. Bu nedenle, elbette bizim için bu ülke aşırı önemlidir. Biz orada olup bitenleri dikkatle gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkede yaşananların Ermenistan’ın iç meselesi olduğunun altını çizen Peskov, Moskova’nın Ermenistan’daki duruma müdahale edip etmeyeceği yönündeki sorusuna “Moskova neden müdahale etmeli?” şeklinde cevap verdi.

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