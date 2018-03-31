Rusya’dan İngiltere’ye bir misilleme daha

Rusya, İngiltere’nin 50 diplomatını geri çekmesi gerektiğini açıkladı.
İngiltere ve Rusya arasındaki gerginlik tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 50’nin üzerinde diplomat ve teknik kadrosunu Rusya’dan geri çekmesi gerektiğini açıkladı. İngiltere’den 23 diplomat sınır dışı edilirken, diğer ülkelerle birlikte bu sayı 100’ü buldu.
Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart’ta Londra’nın Salisbury semtindeki bir alışveriş merkezindeki bankta bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu. Skripal ile kızının Rusya yapımı askeri düzeydeki sinir gazı Noviçok’a maruz kaldığı öne sürülmüştü. Rusya ise suçlamaları reddetmişti. Olayın ardından ilişkilerin gerilmesi ile karşılıklı diplomatlar sınır dışı edildi.
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