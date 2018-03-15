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Rusya’dan İngiltere’ye karşı adım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Rusya Londra’nın Rus diplomatlarını ülkeden kapı dışarı etme karısına cevap olarak aynısıyla karşılık veriyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin misilleme önlemleri alacağını duyurdu.

Rusya Londra’nın Rus diplomatlarını ülkeden kapı dışarı etme karısına cevap olarak aynısıyla karşılık veriyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin misilleme önlemleri alacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rusya’da İngiliz diplomatların ülkeden çıkarılacağını duyurdu. İngiltere’nin aldığı karara karşı adım atan Rusya, en kısa sürede Londra’ya karşı tedbirlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.
İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı Soğuk Savaş döneminden bugüne Rusya’ya karşı uygulanan en büyük yaptırım olması bakımından önem kazanıyor.

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