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Rusya’dan İngiltere’ye sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 21:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin eski Rus ajanına karşı yapılan kimyasal saldırıdan Moskova’yı sorumlu tutmasını "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin eski Rus ajanına karşı yapılan kimyasal saldırıdan Moskova’yı sorumlu tutmasını "provokasyon" olarak değerlendirdi. İngiliz hükümetinin 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi aldığı tedbirlerin düşmanca olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın Salisbury’de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya karşı aldığı tedbirlere Rusya Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi.
Rusya Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Skripal ve kızının zehirlenmesinde Rusya’nın rol oynadığı iddialarını bahane ederek aldığı “cezalandırma“ önlemlerinin eşi benzeri görülmemiş, iki ülke arasındaki normal diyalogu baltalayan açık bir provokasyon olarak nitelendirildi.
İngiliz hükümetinin 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi düşmanca tedbir almasını ikili ilişkileri kızıştıran kabul edilemez ve yakışıksız eylemler olduğunu ifade eden Rus Dışişleri Bakanlığı, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti" açıklamasını yaptı.

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