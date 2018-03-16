Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: “İngiliz diplomatlar Rusya’dan sınır dışı edilecek”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Rusya’nın da İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katıldığı "Suriye" konulu toplantıda İngiltere’ye misilleme yaptı. Lavrov, Rusya’nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

İngiltere Başkanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin iddialar nedeniyle İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı.