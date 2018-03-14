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Rusya’dan İngitere’ye medya tehdidi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Rusya, İngiltere’nin Rus TV kanalı Russia Today’in ülkedeki lisansını ajan krizinden dolayı engellemesi halinde, İngiliz medyasını Rusya’dan sınır dışı etmekle tehdit etti.İngiltere Medya Düzenleyicisi, İngiltere’nin Salisbury şehrinde eski Rus ajanına karşı yapılan kimyasal saldırının arkasında Moskova’nın bulunması durumunda Rus kanalı Russia Today’in İngiltere’deki çalışma lisansını iptal edebileceğini söylemişti.

Rusya, İngiltere’nin Rus TV kanalı Russia Today’in ülkedeki lisansını ajan krizinden dolayı engellemesi halinde, İngiliz medyasını Rusya’dan sınır dışı etmekle tehdit etti.
İngiltere Medya Düzenleyicisi, İngiltere’nin Salisbury şehrinde eski Rus ajanına karşı yapılan kimyasal saldırının arkasında Moskova’nın bulunması durumunda Rus kanalı Russia Today’in İngiltere’deki çalışma lisansını iptal edebileceğini söylemişti. Buna karşılık Rusya’dan yapılan açıklamada, Russia Today kanalının lisansının engellemesi halinde, İngiliz medyasını Rusya’dan sınır dışı etmekle tehdit etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, "Rusya’yı bugün kapatmış olsalar bile, ülkemizde tek bir İngiliz basını çalışmıyor” şeklinde açıklama yaptı. Devlet televizyonuna konuşan Zaharova, Putin tarafından ay başında yapılan açıklamaların ışığında İngiltere’yi, kimsenin nükleer bir gücü tehdit etmemesi gerektiği konusunda uyardı.
Geçtiğimiz haftalarda çifte ajanlık yaptığı gerekçesiyle Moskova’da vatana ihanetle suçlanan Eski Rus Ajanı Sergey Skripal, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak komaya girmişti. Eski Rus ajanının kritik durumu devam ederken, İngiliz yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

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