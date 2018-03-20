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Rusya’dan kimyasal silah açıklaması: "Suriye’deki teröristler son bir haftada 3 kez kimyasal silah kullandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki terörist grupların son bir hafta içerisinde 3 kez kimyasal silah kullandığını açıkladı.Bakan Şoygu, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki terörist grupların son bir hafta içerisinde 3 kez kimyasal silah kullandığını açıkladı.
Bakan Şoygu, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Suriye ordusunun faaliyetlerine dikkat ediyoruz. Militanlar tarafından zehirli maddeler ve kimyasal silahlar kullanıldığını da biliyoruz. Son bir haftada 3 kez bu tür girişimde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

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