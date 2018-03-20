Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki terörist grupların son bir hafta içerisinde 3 kez kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Bakan Şoygu, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Suriye ordusunun faaliyetlerine dikkat ediyoruz. Militanlar tarafından zehirli maddeler ve kimyasal silahlar kullanıldığını da biliyoruz. Son bir haftada 3 kez bu tür girişimde bulunuldu." ifadelerini kullandı.