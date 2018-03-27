Rusya’dan NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Rus personel sayısının azaltılması kararına ilişkin, "NATO’nun bu adımı, Avrupa’da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı.
NATO’nun Rus çalışan sayısının 30’dan 20’ye düşürüleceğini açıklamasının ardından Rusya’dan yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO’nun bu adımı, Avrupa’da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor. Böyle bir hareket Moskova ile Alyans ittifakı arasındaki ilişkileri zorlaştırıyor" denildi.
Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal krizine karşılık NATO bünyesinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, çalışan ittifak bünyesindeki Rus çalışan sayısının da 30’dan 20’ye düşürüleceğini açıklamıştı.
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Sahilde aşka geldi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum