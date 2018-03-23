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Rusya’dan sinir gazı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Novichok adlı sinir gazının hiçbir zaman Rusya’da üretilmediği söyledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Novichok adlı sinir gazının Rusya’da hiçbir zaman üretilmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Novichok adlı sinir gazının hiçbir zaman Rusya’da üretilmediği söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Novichok adlı sinir gazının Rusya’da hiçbir zaman üretilmediğini söyledi. Ryabkov, aksini iddia edenlerin bu konuda ellerinde belgelerin olması gerektiğini belirtti.
Ryabkov, “Eğer bir sebeple İngilizler kimyasal madde A-234’ü Navichok olarak adlandırıyorlarsa bu asıl onlar ve yıllardır batıda yaşayan Rusların sorunudur” diye konuştu.

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