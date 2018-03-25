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Rusya’dan Taliban’a yardım iddialarına yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Rusya, Afganistan’daki ABD güçlerinin komutanı General John Nicholson’ın Rusya’nın, Taliban’a silah desteği verdiğine ilişkin açıklamasını reddetti.Afganistan’daki ABD güçlerinin komutanı General John Nicholson, Rusya’nın Taliban’a silah desteği verdiğini ifade etmişti.

Rusya, Afganistan’daki ABD güçlerinin komutanı General John Nicholson’ın Rusya’nın, Taliban’a silah desteği verdiğine ilişkin açıklamasını reddetti.
Afganistan’daki ABD güçlerinin komutanı General John Nicholson, Rusya’nın Taliban’a silah desteği verdiğini ifade etmişti. Johnson, “Afgan liderlerinden aldığımız silahları merkeze getirdik. Afgan liderleri bu silahları Rusya’nın Taliban’a verdiğini söyledi” ifadelerini kullanmıştı. ABD’li komutanın açıklamasına Rusya’dan yalanlama geldi. Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği yaptığı açıklama ile Nicholson’ın açıklamalarını reddederek, “boş dedikodu” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Bu tür açıklamalar asılsızdır ve yetkililerin saçma açıklamalardan kaçınmasında ısrarcıyız” denildi.
Rus yetkililer, Taliban ile iletişimlerinin sınırlı olduğunu savunarak, bu iletişimle de barış görüşmelerini arttırılması ve Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.
Taliban ise, 2007 yılından bu yana Moskova ile “önemli” iletişimlerinin olduğunu dile getirerek, Rus desteğinin siyasi ve manevi değerlerden öteye geçmediğini sözlerine ekledi.

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