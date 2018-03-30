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Rusya’nın ABD Başkonsolosu Timashov: "Seattle Konsolosluğu’nun kapatılması, Rus mülkünün ele geçirilmesidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Rusya’nın ABD Başkonsolosu Valery Timashov, Seattle Konsolosluğu’nun kapatılmasının, Rus mülkünün ele geçirilmesi olduğunu söyledi.ABD’nin 60 Rus diplomatı ihraç etme ve Seattle’daki Rus Başkonsolosluğu’nu kapatma kararı hakkında açıklama yapan Rusya’nın ABD Başkonsolosu Valery Timashov, konsolosluğun kapatılmasının, Rus mülkünün ele geçirilmesi olduğunu söyledi.

Rusya’nın ABD Başkonsolosu Valery Timashov, Seattle Konsolosluğu’nun kapatılmasının, Rus mülkünün ele geçirilmesi olduğunu söyledi.
ABD’nin 60 Rus diplomatı ihraç etme ve Seattle’daki Rus Başkonsolosluğu’nu kapatma kararı hakkında açıklama yapan Rusya’nın ABD Başkonsolosu Valery Timashov, konsolosluğun kapatılmasının, Rus mülkünün ele geçirilmesi olduğunu söyledi. Timashov, "ABD tarafı diplomatik dokunulmazlığı kaldırmakta ve Rus mülkümüze erişimimizi sınırlandırmaktadır. Bu Rus mülkünün ele geçirilmesidir" dedi.
İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. ABD, 26 Mart’ta 60 Rus diplomatını ihraç etme ve Seattle’daki Rus Başkonsolosluğu’nu kapatma kararını açıklamıştı. Yirmi dört Avrupa ülkesi, Kanada, Gürcistan ve Avustralya da toplam 63 Rus diplomatını sınır dışı etmeye karar vermiş, NATO, Rus misyonunun görevlilerinin sayısını 30’dan 20’ye indirme kararı almıştı. Bulgaristan, Portekiz, Lüksemburg, Malta ve Slovakya; Moskova büyükelçilerini geri çağırırken, AB istişarelerde bulunmak için Rusya’daki büyükelçisini geri çağırdı.
Dün Rusya’dan gelen açıklamada ise, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 58 ve ABD’nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu’nun 2 çalışanı ’istenmeyen kişi’ ilan edildi. Açıklamada, ’istenmeyen kişi’ ilan edilen ABD’li diplomatların 5 Nisan’a kadar Rusya’dan ayrılması gerektiği belirtilmişti.

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