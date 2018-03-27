HABER

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden "St. Petersburg’taki ABD konsolosluğu kapatılsın" anketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 22:15 | Son Güncelleme

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden "St.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden "St. Petersburg’taki ABD konsolosluğu kapatılsın" anketi yapıldı.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden "St. Petersburg’taki ABD konsolosluğu kapatılsın" anketi yapıldı. Yüzde 47 oranla kullanıcılar, St. Petersburg’taki ABD konsolosluğunun kapatılmasını istedi. Oy kullanımda ikinci sırada yüzde 35 oranla Rusya’nın Ekatirinburg şehrinde bulunan başkonsolosluğun kapatılması istendi. Oylamaya toplamda 57 bin civarı kişi katıldı. Konuyla ilgili 3 bine yakın tweet atıldı. Twitter üzerinden yapılan anket ise henüz resmi bir karara bağlanmış değil.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi 16 ülke, ABD, Kanada, Norveç, Ukrayna ve diğer birçok ülke, Salisbury’deki eski ajan Rus Albayı Sergey Skripal’in zehirlenmesine karşılık olarak Rus diplomatların sınır dışı edilmesini açıklamıştı. Özellikle ABD 48 Rus diplomat ve Birleşmiş Milletler’deki 12 Rus çalışanını geri gönderiyor. ABD ayrıca Seattle’daki Rus Başkonsolosluğunu kapatıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’nın Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ve ABD’deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılmasına gerekli bir karşılık vereceğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.