Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve müttefiklerinin Esad’ı yerinden edemeyeceğini söyledi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin dün gerçekleşen toplantısında Washington, Londra ve Paris’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı yerinden edemeyeceğini söyledi. Nebenzya, "Son günlerde ABD, İngiltere ve Fransa’nın ikiyüzlü davranışından şaşkına dönüyoruz. Füze saldırısının ardından organizatörleri garip politik girişimler başlatmaya başladıklarında füze saldırısının ardından daha bir gün geçmişti" dedi.

Nebenzya, "Saldırganlık eylemleriyle üçlü ve onu destekleyenler çatışmaya taraf olan biriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Füze saldırılarından önce Suriye hükümetinin Cenevre’de müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu gördük ancak şimdi tüm çabalar geri tepti" ifadelerini kullandı.