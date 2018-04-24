Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz Parlamentosu’nun Rus karşıtı bir kampanyaya maruz kalmasından ötürü üzüntü duyduklarını bildirdi.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği Basın Sözcüsü, İngiliz Hükümeti’nin, eski Rus ajan Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya’yı suçlamasından sonra ikili ilişkilerin en düşük noktasına ulaştığını söyledi. Avam Kamarası’nda oluşturulan partiler arası grubun, ülkeler arasındaki ilişkileri kötü bir hale getireceğini vurgulayan sözcü, "Bu grubun Rus karşıtı bir üslupta oluşturulduğu gerçeği üzücüdür. Rus-İngiliz ilişkilerini yeniden tesis etmek ya da en azından iletişim kanallarını korumak için yollar aramak yerine, meclis kendinin bir kez daha yeni bir Rus karşıtı kampanyaya çekilmesine izin verdi" dedi.
Sözcü, "Siyasi temaslar İngiliz tarafının inisiyatifiyle donduruldu. Rusya yeni yaptırımlarla tehdit ediliyor. Ne yazık ki, bu türden bir grubun açıkça Rus karşıtı bir temelde oluşturulması bu durumu değiştirmeyecektir. Bunun yerine, ilişkilerimizde daha da bozulmaya yol açacaktır" ifadelerini kullandı.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum