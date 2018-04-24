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Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği: "İngiliz Parlamentosu’nun Rusya karşıtlığına itilmesi üzücü"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz Parlamentosu’nun Rus karşıtı bir kampanyaya maruz kalmasından ötürü üzüntü duyduklarını bildirdi.Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği Basın Sözcüsü, İngiliz Hükümeti’nin, eski Rus ajan Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya’yı suçlamasından sonra ikili ilişkilerin en düşük noktasına ulaştığını söyledi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz Parlamentosu’nun Rus karşıtı bir kampanyaya maruz kalmasından ötürü üzüntü duyduklarını bildirdi.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği Basın Sözcüsü, İngiliz Hükümeti’nin, eski Rus ajan Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya’yı suçlamasından sonra ikili ilişkilerin en düşük noktasına ulaştığını söyledi. Avam Kamarası’nda oluşturulan partiler arası grubun, ülkeler arasındaki ilişkileri kötü bir hale getireceğini vurgulayan sözcü, "Bu grubun Rus karşıtı bir üslupta oluşturulduğu gerçeği üzücüdür. Rus-İngiliz ilişkilerini yeniden tesis etmek ya da en azından iletişim kanallarını korumak için yollar aramak yerine, meclis kendinin bir kez daha yeni bir Rus karşıtı kampanyaya çekilmesine izin verdi" dedi.
Sözcü, "Siyasi temaslar İngiliz tarafının inisiyatifiyle donduruldu. Rusya yeni yaptırımlarla tehdit ediliyor. Ne yazık ki, bu türden bir grubun açıkça Rus karşıtı bir temelde oluşturulması bu durumu değiştirmeyecektir. Bunun yerine, ilişkilerimizde daha da bozulmaya yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

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