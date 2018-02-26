Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 4. yılı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Kırım'ın işgalinin 4. yılına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de can, kan, din, dil, tarih ve gönül birliğimiz olan Kırım Türkleri'nin işgal sonrası kaybettikleri haklarının iadesi konusunda yapılacak her girişimin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, Kırım'ın işgalinin 4. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mayıs 1944'te Stalin'in Kırım Türklerine uyguladığı katliam ve asimilasyon için yaptığı sürgünün ardından 1989'da kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında tekrar ata topraklarına dönmekte olan Kırım Türkleri'nin 2014'te yine kendi topraklarında zulme uğradığını hatırlattı.

Kırım'ın 27 Şubat 2014'te bir kez daha Rusya tarafından yasa dışı ve her türlü uluslararası hukuk ve etik kurallara aykırı şekilde işgal edildiğini belirten Demirel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2013 yılı Kasım ayında AB ile Rus taraftarları arasında çıkan olaylar sonrası Ukrayna'ya asker göndermek amacıyla Meclis’ten aldığı yetkiyle, Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini vurguladı.