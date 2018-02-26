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Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 4. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 12:58 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel: - "Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de can, kan, din, dil, tarih ve gönül birliğimiz olan Kırım Türkleri'nin işgal sonrası kaybettikleri haklarının iadesi konusunda yapılacak her girişimin yanındadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Kırım'ın işgalinin 4. yılına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de can, kan, din, dil, tarih ve gönül birliğimiz olan Kırım Türkleri'nin işgal sonrası kaybettikleri haklarının iadesi konusunda yapılacak her girişimin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, Kırım'ın işgalinin 4. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mayıs 1944'te Stalin'in Kırım Türklerine uyguladığı katliam ve asimilasyon için yaptığı sürgünün ardından 1989'da kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında tekrar ata topraklarına dönmekte olan Kırım Türkleri'nin 2014'te yine kendi topraklarında zulme uğradığını hatırlattı.

Kırım'ın 27 Şubat 2014'te bir kez daha Rusya tarafından yasa dışı ve her türlü uluslararası hukuk ve etik kurallara aykırı şekilde işgal edildiğini belirten Demirel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2013 yılı Kasım ayında AB ile Rus taraftarları arasında çıkan olaylar sonrası Ukrayna'ya asker göndermek amacıyla Meclis’ten aldığı yetkiyle, Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini vurguladı.

Demirel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgalin üzerinden geçen dört yılda, başta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olmak üzere Rifat Çubarov ve Kırım'lı pek çok kanaat önderine Kırım’a giriş yasağı konulsa da, Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin tüm varlıkları gasp edilse de, gözaltılar, cinayetler, kayıplar, ev baskınları, tutuklamalar olsa da, gazete ve televizyonlar kapatılıp, ibadet ve eğitim yasakları artarak devam etse de Kırım Türklüğü haklı davasına olan inancıyla mücadelesini sürdürdü ama insan hakları savunucularından ses duyulmadı."

Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Aralık 2017'de yaptığı konuşmaya değinerek, "Dünya üzerinde, kökü geçmişe dayanan, tarihi hesaplaşmaların ana arterinde yer alan Altı K'lı bir huzursuzluk sarmalı hakimdir. Kaşgar, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım”dan oluşan altılı sorun zinciri çözüme ulaşmadan, hak ettiği köklü, kalıcı ve kapsayıcı sükûnete kavuşmadan dünyaya huzur gelmeyecektir. Sözünü ettiğim, Türk ve İslam yurtlarının hepsi haksızlıklarla, adaletsizliklerle, dayatmalarla boğuşmaktadır." ifadesini hatırlattı.

Ruhsar Demirel, "Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de can, kan, din, dil, tarih ve gönül birliğimiz olan Kırım Türkleri'nin işgal sonrası kaybettikleri haklarının iadesi konusunda yapılacak her girişimin yanındadır." değerlendirmesini yaptı.

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