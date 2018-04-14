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Rusya’nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde reddedildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

IHAAW203531-SIY/14-04-2018 - Rusya’nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde reddedildi. 14.04.2018 20:35:31 TSI NNNN

IHAAW203531-SIY/14-04-2018

- Rusya’nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde reddedildi.

14.04.2018 20:35:31 TSI
NNNN

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