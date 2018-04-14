Rusya’nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde reddedildi

Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nde; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı reddedildi.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı sonrası, Rusya’nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın sunduğu kınama isteği tasarısını reddetti.
Toplantıda söz alan BM Rusya Daimi Sözcüsü Vasiliy Nebenzya, Rusya Güvenlik Güçleri’nin Suriye’de yaptığı araştırmalarda, kimyasal silah izine rastlamadığını söylemesine rağmen BM ABD Daimi Sözcüsü Nikki Haley, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığından emin olduklarını ifade etmişti.
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